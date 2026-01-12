  2. জাতীয়

৫০ হাজার সিমসহ চীনের ৫ নাগরিক গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৯:৪২ পিএম, ১২ জানুয়ারি ২০২৬
বিভিন্ন অপারেটরের ৫০ হাজারের বেশি সিম, মোবাইল ফোন ও বিপুল পরিমাণ ভিওআইপি গেটওয়ে সামগ্রীসহ চীনের পাঁচজন নাগরিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাতে এ তথ্য জানান ডিবির সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (উত্তর) বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার হাসান মোহাম্মদ নাছের রিকাবদার।

হাসান মোহাম্মদ নাছের রিকাবদার বলেন, বিভিন্ন অপারেটরের ৫০ হাজারের বেশি সিম, মোবাইল ফোন ও বিপুল পরিমাণ ভিওআইপি গেটওয়ে সামগ্রীসহ চীনের পাঁচ নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া টেলিগ্রাম প্রতারকচক্রের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এ বিষয়ে মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে।

