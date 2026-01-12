৫০ হাজার সিমসহ চীনের ৫ নাগরিক গ্রেফতার
বিভিন্ন অপারেটরের ৫০ হাজারের বেশি সিম, মোবাইল ফোন ও বিপুল পরিমাণ ভিওআইপি গেটওয়ে সামগ্রীসহ চীনের পাঁচজন নাগরিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১২ জানুয়ারি) রাতে এ তথ্য জানান ডিবির সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (উত্তর) বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার হাসান মোহাম্মদ নাছের রিকাবদার।
হাসান মোহাম্মদ নাছের রিকাবদার বলেন, বিভিন্ন অপারেটরের ৫০ হাজারের বেশি সিম, মোবাইল ফোন ও বিপুল পরিমাণ ভিওআইপি গেটওয়ে সামগ্রীসহ চীনের পাঁচ নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এছাড়া টেলিগ্রাম প্রতারকচক্রের তিন সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
এ বিষয়ে মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) দুপুরে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত জানানো হবে।
