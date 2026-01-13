  2. জাতীয়

গবেষণায় সহযোগিতার লক্ষ্য

বিসিএসআইআর ও যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা সই

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:০০ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
বিসিএসআইআর ও যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের সমঝোতা সই
বিসিএসআইআর এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোপিন স্টেট ইউনিভার্সিটির মধ্যে এমওইউ স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণায় সহযোগিতার জন্য বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এবং যুক্তরাষ্ট্রের কোপিন স্টেট ইউনিভার্সিটির মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সচিবালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এ এমওইউ সই হয়।

বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. সামিনা আহমেদ এবং কোপিন স্টেট ইউনিভার্সিটির পক্ষে সেন্টার ফর ন্যানো টেকনোলজির পরিচালক অধ্যাপক ড. জামাল উদ্দীন সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, উভয়পক্ষ তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান ও দেশের প্রচলিত আইন, বিধি, বিধান ও জাতীয় নীতিমালার আলোকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে যৌথভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

সমঝোতার আওতায় যেসব ক্ষেত্রে সহযোগিতা গড়ে তোলা হবে, সেগুলো হলো-

• জীববিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞানসহ পারস্পরিক সম্মত যেকোনো গবেষণা ক্ষেত্রে যৌথ গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।

• শিক্ষক, বিজ্ঞানী ও অন্যান্য গবেষণা সংশ্লিষ্ট জনবলের আদান-প্রদান (প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে)।

• গবেষণা প্রকল্পে পারস্পরিক অংশগ্রহণ।

• পরামর্শসেবা।

• শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমভিত্তিক প্রোগ্রাম উন্নয়ন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. মো. খায়েরুজ্জামান মজুমদার। এছাড়াও বিসিএসআইআর’র কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে কার্যকর হবে। এটি ৫ বছরের জন্য বহাল থাকবে। উভয়পক্ষের লিখিত সম্মতির ভিত্তিতে এই সমঝোতা স্মারকের মেয়াদ ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি করা যেতে পারে বলে স্মারকে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরএমএম/ইএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।