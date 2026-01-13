  2. জাতীয়

যশোর-৪

বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হলেও স্বতন্ত্রে টিকে গেলেন ছেলে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪৯ পিএম, ১৩ জানুয়ারি ২০২৬
বিএনপি মনোনীত প্রার্থী টি. এস. আইয়ুব ও তার ছেলে ফারহান সাজিদ

ঋণখেলাপির অভিযোগে যশোর-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী টি. এস. আইয়ুবের মনোনয়ন আপিলেও খারিজ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তবে একই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দাখিল করা তার ছেলে ফারহান সাজিদের মনোনয়ন মঞ্জুর করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনের অডিটোরিয়ামে (বেজমেন্ট-২) চতুর্থ দিনের এ আপিল শুনানি হয়।

রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের শুনানিতে দেখা যায়, ঋণখেলাপির দায়ে শুনানি শেষে ফারহান সাজিদের বাবা এবং যশোর-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী টি. এস. আইয়ুবের মনোনয়ন আপিলে নামঞ্জুর করে ইসি।

গত ৩০ ডিসেম্বর যশোরের রিটার্নিং অফিসার মোহাম্মদ আশেক হাসানকে ঢাকা ব্যাংকের দেওয়া এক চিঠিতে জানানো হয়েছে, ঋণখেলাপি তালিকায় (ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো বা সিআইবি) নাম থাকায় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যশোর-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী তালহা শাহরিয়ার আইয়ুবের (টি এস আইয়ুব) প্রার্থিতা যেন গ্রহণ করা না হয়।

ব্যাংকটির ঢাকা ধানমন্ডি মডেল ব্রাঞ্চের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রিয়াদ হাসান ও সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার এস এম রাইসুল ইসলাম নাহিদের সই করা চিঠিতে আইয়ুবকে ‘ঋণখেলাপি ও সিআইবি রিপোর্টে তালিকাভুক্ত’ বলে উল্লেখ করা হয়।

টি. এস. আইয়ুবের ছেলে একই আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র নিয়েছিলেন। ফারহান সাজিদের জমা দেয়া ১ শতাংশ সমর্থকের স্বাক্ষর থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ১০ জনের স্বাক্ষর যাচাই করেছিলেন রিটার্নিং কর্মকর্তা। একজনের স্বাক্ষর না মেলায় মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছিল। তবে আজ ইসির আপিল শুনানিতে স্বতন্ত্র হিসেবে প্রার্থিতা ফিরে পান ফারহান।

টি. এস আইয়ুব সাইমেক্স লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি)। তিনি ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে যশোর-৪ (বাঘারপাড়া ও অভয়নগর, বসুন্দিয়া) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও কৃষকদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। আসনটিতে আইয়ুব ছাড়াও মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন জেলা বিএনপির সভাপতি সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু ও অভয়নগর উপজেলা শাখার সভাপতি মতিয়ার ফারাজী। এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র নিয়েছেন আইয়ুবের ছেলে ফারহান সাজিদ।

