চট্টগ্রাম বন্দরে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেলেন ৯ জুলাই যোদ্ধা

চট্টগ্রাম বন্দরে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেলেন ৯ জুলাই যোদ্ধা
চট্টগ্রাম বন্দরের বিভিন্ন বিভাগে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন গেজেটভুক্ত নয়জন জুলাই যোদ্ধা। গত ১২ জানুয়ারি তাদের সঙ্গে এক বছরের জন্য চুক্তি সম্পন্ন হয়। পরে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চিফ পারসোনেল অফিসারের দপ্তর থেকে জারি করা আদেশে তাদের কর্মস্থল নির্ধারণ করা হয়।
বন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, বোর্ডের অনুমোদনক্রমে বন্দরের দৈনন্দিন কার্যক্রমে সহায়তার জন্য এসব জুলাই যোদ্ধাকে প্রশিক্ষণ সেবা সহযোগী ও সহকারী পদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তারা প্রশাসন, নৌ-বিভাগ, নৌ-প্রকৌশল, বিদ্যুৎ, হাইড্রোগ্রাফি, অর্থ ও হিসাব, পরিকল্পনা বিভাগসহ একাধিক শাখায় দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও বন্দর পরিচালিত বালিকা উচ্চবিদ্যালয়েও তাদের পদায়ন করা হয়েছে।
চুক্তির শর্ত অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সেবা সহযোগীরা মাসে ২৬ হাজার ৬৩৬ টাকা এবং সহকারীরা প্রায় ২১ হাজার টাকা করে সেবামূল্য পাবেন।
নিয়োগপ্রাপ্ত জুলাই যোদ্ধারা হলেন- আরবী মোহাম্মদ আল মিরাজ, মোহাম্মদ সাকিল, মো. মেহেরাজ হোসেন, মাহবুবুল আলম, মো. শেফাতুল কাদের, সাইফুল ইসলাম, মোহাম্মদ তারেক, মো. আমির হোসেন ও মো. ইব্রাহীম।
দপ্তরাদেশ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো তাদের উপস্থিতির হিসাব মাসিকভাবে প্রশাসন বিভাগে পাঠাবে। সেই হিসাবের ভিত্তিতে সেবামূল্যের বিল প্রস্তুত করে অর্থ ও হিসাব বিভাগে পাঠানো হবে। পরবর্তী সময়ে অর্থ ও হিসাব বিভাগ প্রত্যেকের ব্যাংক হিসাবে নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করবে। নিয়োগপ্রাপ্তদের সাত কর্মদিবসের মধ্যে ব্যাংক হিসাবসংক্রান্ত তথ্য জমা দেওয়ার নির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে।
চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) মো. ওমর ফারুক জাগো নিউজকে জানান, এটা কোনো স্থায়ী নিয়োগ না। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এসব জুলাই যোদ্ধাকে অস্থায়ী ভিত্তিতে এক বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আউটসোর্সিং নীতিমালা অনুসরণ করেই এই নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হয়েছে। নো ওয়ার্ক নো পে।
তিনি জানান, সাধারণত স্থায়ী পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই করা হয়।
