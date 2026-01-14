  2. জাতীয়

গুলিভর্তি বিদেশি রিভলবারসহ যুবক গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৯ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
একাধিক মামলার আসামি মো. শফিকুল ইসলাম হেলালকে (৩৭) নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানাধীন গোয়ালপাড়া এলাকা থেকে ৭ রাউন্ড গুলিভর্তি একটি বিদেশি রিভলবারসহ গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-১।

র‌্যাব বলছে, শফিকুল ইসলাম হেলাল ও তার সহযোগীরা দীর্ঘদিন ধরে মাদক কারবারসহ অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে চাঁদাবাজি-ছিনতাই কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলেন।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) রাজধানীর উত্তরা র‍্যাব-১ এর কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান র‍্যাব-১ এর কোম্পানি কমান্ডার মেজর এম. রিফাত-বিন-আসাদ।

মেজর আসাদ বলেন, রাজধানীর বাড্ডা থানাধীন বেরাইদ, সাতারকুল, কাজী বাড়ি এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার নাওড়া এলাকায় অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী মো. শফিকুল ইসলাম হেলাল ও তার সহযোগীরা দীর্ঘদিন ধরে মাদক কারবারসহ অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে চাঁদাবাজি ছিনতাই কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলেন। র‌্যাব-১ এর একটি দল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী হেলালের কার্যক্রম এবং গতিবিধির ওপর গোয়েন্দা নজরদারি শুরু করেন। মাঠ পর্যায়ে তথ্য পর্যালোচনা করে জানা গেছে, আসামি মো. শফিকুল ইসলাম হেলালের বিরুদ্ধে রাজধানীর বাড্ডা থানায় একাধিক হত্যা, অস্ত্র, মারামারি ও চাঁদাবাজির মামলা রয়েছে। ছয় মাস আগে তার আরেক সহযোগী মোজাম্মেল অবৈধ অস্ত্রসহ গ্রেফতার হওয়ার পর থেকে বাড্ডা এলাকা ছেড়ে এসে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার গোয়ালপাড়া এলাকায় গোপনে বাসাভাড়া নিয়ে বসবাস শুরু করে এবং বাড্ডা এলাকায় সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজির কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলেন।

তিনি বলেন, গতকাল মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‌্যাব-১ এর আভিযানিক দল জানতে পারে শফিকুল ইসলাম হেলাল নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার গোয়ালপাড়া এলাকায় তার ভাড়াবাসা থেকে সন্ত্রাসী কার্যক্রমের জন্য বাড্ডার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে র‌্যাব-১ এর একটি দল নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানাধীন জলসিঁড়ি এলাকার লিংকব্রিজ-১ মোড়ে অবস্থান নেয় এবং আসামি মো. শফিকুল ইসলাম হেলাল মোটরসাইকেলে বাড্ডা যাওয়ার সময় তাকে গ্রেফতার করে। পরে তার দেখানোমতে র‌্যাব-১ এর আভিযানিক দলটি তার ভাড়াবাসার শয়নকক্ষের বালিশের নিচ থেকে ৭ রাউন্ড গুলিভর্তি একটি বিদেশি রিভলবার, চাঁদাবাজির নগদ ৩ লাখ ২৬ হাজার ১০০ টাকা, মোবাইল ফোন দুটি, পকেট রাউটার একটি ও পাওয়ার ব্যাংক একটি উদ্ধার করে।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের তথ্য জানিয়ে তিনি বলেন, অস্ত্রটি তার নিজের বলে স্বীকার করেন। এই অস্ত্র দিয়ে জনগণকে ভয়ভীতি দেখিয়ে চাঁদাবাজি ও মাদকব্যবসাসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলেন। এছাড়া তিনি রাজধানী ঢাকার শীর্ষ সন্ত্রাসী রবিন গ্রুপের সক্রিয় সদস্য।

গ্রেফতার আসামির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।

