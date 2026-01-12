রাজধানীতে বোনের বাসায় মিললো যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ

রাজধানীতে বোনের বাসায় মিললো যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ
রাজধানীর কদমতলীতে বোনের বাসায় এক যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ পাওয়া গেছে। তিনি মাদকাসক্ত ছিলেন এবং হতাশা থেকে আত্মহত্যা করেছেন বলে দাবি স্বজনদের।
পুলিশ সোমবার (১২ জানুয়ারি) মুক্তধারা এলাকার একটি বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে পাঠায়।
নিহত যুবকের নাম মো. রজ্জব আলী (২০)। তিনি মুন্সিগঞ্জ সদরের বাপুর এলাকার মৃত খোরশেদ আলীর ছেলে। তিনি রাজধানীতে বোনের বাসায় থাকতেন।
কদমতলী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. সালাউদ্দিন বলেন, ‘আমরা খবর পেয়ে কদমতলীর মুক্তধারার বাসা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করি। আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেকের জরুরি বিভাগে মর্গে পাঠানো হয়।’
এসআই সালাউদ্দিন আরও বলেন, ‘আমরা নিহতের বোনের কাছে জানতে পারি, ওই যুবক মাদকাসক্ত ছিলেন। তিনি হতাশার কারণে রুমের সিলিং ফ্যানের সঙ্গে পুরোনো লুঙ্গি পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেন।’
