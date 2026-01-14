  2. জাতীয়

আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে জামায়াতের শাহজাহান চৌধুরীকে ইসির শোকজ

নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৫:২৮ পিএম, ১৪ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রাম-১৫ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শাহজাহান চৌধুরী/ ছবি- সংগৃহীত

নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শাহজাহান চৌধুরীর কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছে নির্বাচন কমিশনের ইলেকটোরাল এনকোয়ারি ও অ্যাডজুডিকেশন কমিটি।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সকালে এ আসনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটির চেয়ারম্যান রুপন কুমার দাশ এ বিষয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করেন।

কমিটি ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত ২ জানুয়ারি লোহাগাড়া উপজেলার বড়হাতিয়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে এক প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে জামায়াতের স্থানীয় নেতা ও ইউনিয়ন আমির মো. জসিম উদ্দিন প্রকাশ্যে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট চান। এ ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে বিষয়টি আলোচনায় আসে।

ভিডিওটি আমলে নিয়ে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আসহাব উদ্দিন চৌধুরী নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে কমিটি বিষয়টি যাচাই করে শাহজাহান চৌধুরী ও মো. জসিম উদ্দিনকে শোকজ নোটিশ দেয়।

নোটিশে জামায়াত প্রার্থী শাহজাহান চৌধুরীকে আগামী সোমবার বেলা ১১টায় নির্বাচনি অনুসন্ধান ও বিচারিক কমিটির চেয়ারম্যানের অস্থায়ী কার্যালয়ে হাজির হয়ে লিখিতভাবে নিজের অবস্থান ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে।

একই আসনে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে গত সোমবার সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিনকেও কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় কমিটি।

