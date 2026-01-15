গণভোট নিয়ে সপ্তাহব্যাপী প্রচারণায় জেলায় জেলায় যাচ্ছেন উপদেষ্টারা

গণভোট নিয়ে সপ্তাহব্যাপী প্রচারণায় জেলায় জেলায় যাচ্ছেন উপদেষ্টারা
গণভোট সামনে রেখে দেশব্যাপী জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে মাঠে নেমেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা। সপ্তাহব্যাপী প্রচারণার অংশ হিসেবে জেলায় জেলায় ঘুরে গণভোটের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও প্রক্রিয়া তুলে ধরছেন এবং সরাসরি জনগণের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করছেন তারা।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) থেকে এ প্রচার কার্যক্রম শুরু করেছেন নির্বাচন মনিটরিং ও সহায়তা প্রদানসংক্রান্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টারা। এ কার্যক্রমের আওতায় আগামী ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জেলায় গিয়ে গণভোটের গুরুত্ব, উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করবেন তারা।
প্রচারণার অংশ হিসেবে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা স্থানীয় প্রশাসন, সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন এবং গণভোটে অংশগ্রহণের বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করবেন।
প্রচারণার প্রথম দিন আজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সরকার উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান চট্টগ্রামে অবস্থান করছেন। সেখানে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকসহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন।
আজ প্রধান উপদেষ্টার সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ এ তথ্য জানান।
