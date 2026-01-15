  2. জাতীয়

ফটিকছড়িতে ৬ বসতঘর পুড়ে ছাই

প্রকাশিত: ০৪:৩৮ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
ফটিকছড়ির বড়ুয়া পাড়ায় আগুনে কয়েকটি বসতঘর পুড়ে গেছে

চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি উপজেলায় অগ্নিকাণ্ডে ছয়টি বসতঘর পুড়ে গেছে। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) উপজেলার আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ বড়ুয়া পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আগুনে নওজেল বড়ুয়া, বিক্রম বড়ুয়া, আদর্শ বড়ুয়া, সজল বড়ুয়া ও পিন্টু বড়ুয়ার ঘরসহ মোট ছয়টি বসতঘর সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। তবে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত কীভাবে হয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

ফটিকছড়ি ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের ফায়ারম্যান জুনমান হোসেন জানান, আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ বড়ুয়া পাড়ায় অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করেন। তবে এখনো ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।

