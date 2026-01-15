যৌথ বাহিনীর অভিযানে ২৮ অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার, গ্রেফতার ৩২৫
সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ বাহিনীর অভিযানে সাত দিনে সারাদেশে ২৮টি অবৈধ অস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩২৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, গত ৯ থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত পরিচালিত এই যৌথ অভিযানে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ২৮টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, ৪১৯ রাউন্ড গোলাবারুদ, ১৪টি ককটেল এবং দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ধরনের মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। এ সময় গ্রেফতার করা হয়েছে ৩২৫ জন অপরাধীকে। উদ্ধার করা অস্ত্র ও গোলাবারুদ পরবর্তী আইনি কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আইএসপিআর আরও জানায়, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনাবাহিনীর এ ধরনের যৌথ অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
টিটি/এমএমকে/জেআইএম