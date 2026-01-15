  2. জাতীয়

প্রায় ৪০ বছর পর খুলে দেওয়া হলো ঢামেকের ঐতিহাসিক আমতলা গেট

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫২ পিএম, ১৫ জানুয়ারি ২০২৬
ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক আমতলা গেট খুলে দিয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ/ছবি: সংগৃহীত

৫২-এর ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি বিজড়িত ঢাকা মেডিকেল কলেজের (ঢামেক) ঐতিহাসিক আমতলা গেটটি দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর খুলে দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) সকালে গেটটি খুলে দেয় ঢামেক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। গেটটি খুলে দেওয়ায় এখন থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে রোগী নিয়ে আসা অ্যাম্বুলেন্স সরাসরি এক গেট দিয়ে ঢুকে অন্য গেট দিয়ে বের হয়ে যেতে পারবে। এতে ভোগান্তি কমবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

কথা হলে ঢাকা মেডিকেলের কয়েকজন কর্মচারী জানান, প্রায় ৪০ বছর যাবত এই গেটটি বন্ধ ছিল। ঢাকা মেডিকেলের পরিচালকের নির্দেশে আজ সকালে গেটটি খুলে দেওয়া হয়েছে। এতে রোগীবাহী অ্যাম্বুলেন্স চলাচলে সুবিধা পাওয়া যাবে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান খান জানান, ৪০ বছর ধরে এই গেটটি বন্ধ ছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে রোগী নিয়ে আসা অ্যাম্বুলেন্সের যাতায়াতের সুবিধার্থে এই ব্যবস্থা নিয়েছি। এতে হাসপাতালের সামনের জায়গাও যানজটমুক্ত থাকবে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উপ-পরিচালক মো. আশরাফুল আলম বলেন, দীর্ঘদিন চেষ্টার পরে আজ সকালে এই গেটটি সবার সুবিধার্থে উন্মুক্ত করতে পেরেছি। এর আগে, আমাদের দুই-তিনজন পরিচালক চেষ্টা করেও গেটটি খুলে দিতে পারেননি। হাসপাতালের সুবিধার্থে আজ আমরা কাজটি করতে পেরেছি, এ জন্য পরিচালককে ধন্যবাদ জানাই।

প্রসঙ্গত, ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা আমতলায় জড়ো হতে শুরু করেন। তারা ১৪৪ ধারা জারির বিপক্ষে স্লোগান দিতে থাকেন। পরে ছাত্রনেতারা ১৪৪ ধারা ভেঙে ‘রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই’ স্লোগান দিয়ে শহীদ মিনারের দিকে যান।

কাজী আল আমিন/এমএমকে/জেআইএম

