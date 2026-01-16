প্রার্থিতা ফিরে পেলেন হিন্দু মহাজোটের গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গোপালগঞ্জ-৩ (কোটালীপাড়া ও টুঙ্গিপাড়া) আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন বাংলাদেশ হিন্দু মহাজোটের মহাসচিব ড. গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক।
শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবন মিলনায়তনে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) আপিল শুনানিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া ভোটার তালিকায় স্বাক্ষর জাল করার গুরুতর অভিযোগ তুলে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা তার মনোনয়ন বাতিল করেছিলেন।
গোবিন্দ চন্দ্র বলেন, ‘আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ইচ্ছে করেই এটা করেছিলেন। ওনারা হয়তো মনে করেছিলেন যে আমি থাকলে ওনাদের জয়ে ঝামেলা হবে। তবে আজকে খুব খুশি লাগছে। আমি ন্যায়বিচার পেয়েছি। ইসি আপিল শুনানি শেষে আমার মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করেছে।’
এমওএস/একিউএফ