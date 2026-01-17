  2. জাতীয়

শীতের দাপট কমেছে, দেশের কোথাও শৈত্যপ্রবাহ নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫৫ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
শীতের দাপট কমেছে, দেশের কোথাও শৈত্যপ্রবাহ নেই
শীত কিছুটা কমছে/ ফাইল ছবি

সারাদেশে শীতের প্রকোপ অনেকটা কমে গেছে। দেশের কোথাও আজ শৈত্যপ্রবাহ নেই। এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তেঁতুলিয়ায় ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

গতকাল শুক্রবার দেশের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় টেকনাফে ২৯ দশমিক ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আবহাওয়াবিদ আফরোজা সুলতানা জাগো নিউজকে বলেন, শীত কিছুটা কমছে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ব্যবধান বাড়ছে। ২০ জানুয়ারির পর আবার শীত কিছুটা বাড়তে পারে।

আরও পড়ুন
টানা ৮ দিন দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেঁতুলিয়ায় 
মুন্সিগঞ্জের আলুর রাজ্যে সরিষা চাষে নীরব বিপ্লব 

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আজ থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা বাড়তে পারে। এরপর ২০ জানুয়ারি তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকবে, ২১ জানুয়ারি থেকে ফের তাপমাত্রা কমতে পারে।

এসময় শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কিছু কিছু এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।

আজ শনিবার সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

আরএএস/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।