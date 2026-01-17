  2. জাতীয়

চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্রসহ গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৭ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
চট্টগ্রামে অস্ত্রসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনী

চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে দেশি ও বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্রসহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে সেনাবাহিনী। শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) মধ্যরাতে উপজেলার বেংগুরা এলাকায় সেনাবাহিনীর এক বিশেষ অভিযানে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

সেনাবাহিনীর ক্যাম্প সূত্র জানায়, ক্যাম্প কমান্ডার মেজর মো. রাসেলের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে চারটি বিদেশি শটগান, দুটি বিদেশি পিস্তল, ১৩ রাউন্ড গুলি এবং বিপুল পরিমাণ অস্ত্র তৈরির উপকরণ উদ্ধার করা হয়েছে।

গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন- সারোয়াতলী ইউনিয়নের হোরারবাগ চেয়ারম্যান বাড়ির মৃত আবুল বশরের ছেলে সালাহউদ্দিন রুমি (৫১) ও তার ভাই সাইফুল ইসলাম বাপ্পি (৫৬)।

সেনাবাহিনী জানায়, সালাহউদ্দিন রুমির বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলাসহ মোট ছয়টি এবং সাইফুল ইসলাম বাপ্পির বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলাসহ চারটি মামলা রয়েছে। তারা বিগত নির্বাচনসহ বিভিন্ন সময়ে অস্ত্রের মহড়া ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। পাশাপাশি নিজস্ব পদ্ধতিতে দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি করে বোয়ালখালীসহ চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসী চক্রের কাছে তা বিক্রি করতেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

অভিযানকালে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে তারা পালানোর চেষ্টা করেন। একপর্যায়ে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পালাতে চাইলে সেনাসদস্যদের তৎপরতায় তা ব্যর্থ হয়। এরপর তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল ও গুলি উদ্ধার করা হয়।

পরে জিজ্ঞাসাবাদ ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে একটি পরিত্যক্ত বাড়ির সিলিং, আলমিরার গোপন বাক্স, গোয়ালঘরের খড়কুটোর নিচে এবং নির্মাণাধীন ভবনের বালির নিচে লুকিয়ে রাখা অস্ত্র, গোলাবারুদ ও অস্ত্র তৈরির উপকরণ উদ্ধার করা হয়।

ক্যাম্প কমান্ডার মেজর মো. রাসেল বলেন, আসন্ন নির্বাচনে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এই গ্রেফতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অভিযান শেষে বোয়ালখালী থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জব্দ করা মালামালের তালিকা প্রস্তুত করে এবং গ্রেফতার দুইজনকে পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার জন্য থানায় নিয়ে যায়।

