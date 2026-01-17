৫৬ পর্যবেক্ষক মোতায়েন
নির্বাচন পর্যবেক্ষণে এখনই ‘অতি সতর্কতার’ প্রয়োজন নেই: ইইউ
বাংলাদেশের আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পর্যবেক্ষণে ইউরোপীয় ইউনিয়ন নির্বাচন পর্যবেক্ষক মিশনের ২০০ জন পর্যবেক্ষক কাজ করবেন। ধাপে ধাপে তারা এ কাজে যুক্ত হবেন। আজ শনিবার প্রথম ধাপে ৫৬ জনকে মোতায়েন করা হয়েছে। এ পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা নেই জানিয়ে ‘অতি সতর্কতার’ প্রয়োজন নেই বলে জানিয়েছে ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন।
শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মিশনের উপ-প্রধান পর্যবেক্ষক ইন্তা লাসে এ কথা জানান।
নির্বাচন পর্যবেক্ষণে নিরাপত্তা শঙ্কা বা অতি সতর্কতার প্রয়োজন আছে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে ইন্তা লাসে বলেন, আমরা প্রত্যাশা করি না যে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আমাদের সিকিউরিটি অ্যালার্ট জারি করতে হবে। আমাদের নিজস্ব নিরাপত্তা বেষ্টনী সঙ্গে আছে। এখনই অতি সতর্কতার প্রয়োজন দেখছি না।
তিনি বলেন, বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে দেশব্যাপী ৫৬ জন দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষক এরই মধ্যে মোতায়েন করা হয়েছে। সময়ের সঙ্গে এ সংখ্যা বাড়বে। ভোটের আগে আরও ৯০ জন স্বল্পমেয়াদি পর্যবেক্ষক যুক্ত হবেন।
২০০৮ সালের পর এবার প্রথম পূর্ণাঙ্গ পর্যবেক্ষণ মিশন পাঠাচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। পূর্ণ সক্ষমতার এ মিশনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭ সদস্য দেশের পাশাপাশি কানাডা, নরওয়ে ও সুইজারল্যান্ডের প্রায় ২০০ জন পর্যবেক্ষক অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।
এরমধ্যে ঢাকাভিত্তিক ১১ জন বিশ্লেষক নিয়ে একটি কোর টিম, ৫৬ জন দীর্ঘমেয়াদি পর্যবেক্ষক, ভোটের আগে ৯০ জন স্বল্পমেয়াদি পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা হবে। পাশাপাশি ইইউ সদস্য রাষ্ট্র ও অংশীদার দেশগুলোর কূটনৈতিক মিশনের পর্যবেক্ষকরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন বলেও জানান ইন্তা লাসে।
