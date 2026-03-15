সংসদ অধিবেশন শুরু বেলা ১১টায়, যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে 

সংসদ অধিবেশন শুরু বেলা ১১টায়, যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন চলবে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত। গতকাল শনিবার দুপুরে জাতীয় সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটির প্রথম বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়। গত ১২ মার্চ শুরু হয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন।
আজ রোববার (১৫ মার্চ) দ্বিতীয় দিনের মতো অধিবেশন শুরু হবে ১১টায়। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় নিয়ে আলোচনা হবে।
এছাড়া জরুরি জন-গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ (বিধি-৭১)-এর আওতায় প্রাপ্ত নোটিশসমূহ নিষ্পত্তি হবে।
একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতির ভাষণ সম্পর্কে ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হবে। চিফ হুইফ মো. নূরুল ইসলাম সংসদে এ বিষয়ে প্রস্তাব করবেন।
