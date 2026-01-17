  2. জাতীয়

পুলিশের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি দিলেন ডিএমপি কমিশনার

প্রকাশিত: ০৬:১৪ পিএম, ১৭ জানুয়ারি ২০২৬
এক শিক্ষার্থীকে শিক্ষাবৃত্তি তুলে দিচ্ছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ পরিবারের মেধাবী সন্তানদের অনুপ্রেরণা জোগাতে শিক্ষাবৃত্তি-২০২৪ প্রদান করেছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) রাজারবাগের বাংলাদেশ পুলিশ অডিটোরিয়ামে ৫১৭ জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করেন ডিএমপি কমিশনার।

বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিনন্দন জানিয়ে ডিএমপি কমিশনার বলেন, সন্তানরা শুধু শিক্ষিত হলেই হবে না তাদের নীতি-নৈতিকতাও শেখাতে হবে। নৈতিকতাবিহীন মানুষ দিয়ে কখনোই উন্নত দেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই নৈতিক শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই শেখাতে হবে এবং নিজেরাও নীতি-নৈতিকতা মেনে চলতে হবে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী কারিগরি শিক্ষার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। একই সঙ্গে ইংরেজি ভাষার ওপর জোর দিতে হবে। তোমরা যদি ভালো মানুষ হও পিতা-মাতা গর্ববোধ করবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) ফারুক আহমেদ বলেন, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অত্যন্ত মহৎ উদ্যোগ। একটি সমাজ বা রাষ্ট্র যদি উন্নতি লাভ করতে চায় তাহলে প্রয়োজন উন্নতমানের মানুষ তৈরি করা। উন্নত ও আদর্শ মানুষ ছাড়া কোনোভাবেই একটি উন্নত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য এই শিক্ষাবৃত্তি বৃত্তিপ্রাপ্তদের উদ্বুদ্ধ করবে। বৃত্তিপ্রাপ্তরা ভবিষ্যৎ জীবনে দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে গড়ে উঠলে সেটাই হবে আমাদের সফলতা।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে অনুভূতি ব্যক্ত করে একজন শিক্ষার্থী বলেন, এরকম সুন্দর একটি অনুষ্ঠানের অংশীদার হতে পেরে আমি নিজেকে সত্যি সৌভাগ্যবতী মনে করছি। সব শিক্ষার্থী বন্ধুদের পক্ষ থেকে ডিএমপিকে এরকম সুন্দর একটি অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

অনুষ্ঠানে উপ-পুলিশ কমিশনার (সদরদপ্তর ও প্রশাসন) মো. আমীর খসরু স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ পুলিশ ইউনিট। এ ইউনিটে কর্মরত পুলিশ সদস্যদের সন্তানদের সুশিক্ষায় উৎসাহিত করার লক্ষে ২০১৭ সালে চালু হয় এই শিক্ষাবৃত্তি কার্যক্রম।

