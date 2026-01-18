পারিবারিক কলহের জেরে গলায় ফাঁস নিলেন নারী

পারিবারিক কলহের জেরে গলায় ফাঁস নিলেন নারী
রাজধানীর বড় মগবাজার এলাকার একটি বাসা থেকে শম্পা আক্তার (২৬) নামে এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) সকাল পৌনে ৭টার দিকে মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে পাঠানো হয়।
হাতিরঝিল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. রেজোয়ান বাবু বলেন, আমরা খবর পেয়ে সকালের দিকে বড় মগবাজারের সাততলা ভবনের ছয়তলার একটি কক্ষে ঝুলন্ত অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ঢাকা মেডিকেলের মর্গে পাঠানো হয়।
তিনি আরও বলেন, আমরা পরিবারে কাছ থেকে জানতে পারি পারিবারিক কলহের জেরে নিজ কক্ষে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে ফাঁস নেন ওই নারী। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে। নিহত ওই নারী বড় মগবাজারের ২৫৬/১ নং আশরাফুল ভিলার ছয়তলায় স্বামী সুমন মিয়ার সঙ্গে ভাড়া থাকতেন।
কাজী আল-আমিন/এএমএ/এমএস