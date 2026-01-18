  2. জাতীয়

চট্টগ্রাম

কিশোর গ্যাংয়ের দ্বন্দ্বে সাব্বির হত্যা, এক আসামি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ১২:৫০ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
কিশোর গ্যাংয়ের দ্বন্দ্বে সাব্বির হত্যা, এক আসামি গ্রেফতার
গ্রেফতার এজাহারনামীয় আসামি ইরফাত আলী প্রকাশ রাফসান

চট্টগ্রাম মহানগরীর হালিশহর এলাকায় কিশোর গ্যাংয়ের দ্বন্দ্বে কলেজছাত্র ওয়াহিদুল হক সাব্বির হত্যার এজাহারনামীয় আসামি ইরফাত আলী প্রকাশ রাফসানকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব-৭।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) পুলিশ সুপার এ আর এম মোজাফ্ফর হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গ্রেফতার আসামিকে হালিশহর থানার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ১৬ মে হালিশহরের নয়াবাজার এলাকায় কিশোর গ্যাং ‘পাইথন’ গ্রুপের হাতে ওয়াহিদুলকে প্রথমে লোহার রড দিয়ে পেটানো হয়, পরে পেটে ছুরিকাঘাত করা হয়। টানা ছয়দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার পর তিনি লাইফ সাপোর্টে মারা যান।

ওয়াহিদুল নগরের মুরাদপুর এলাকার শ্যামলী আইডিয়াল টেকনিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। হত্যার ঘটনায় তার বাবা মোহাম্মদ এসহাক বাদী হয়ে হালিশহর থানায় মামলা করেন।

এমআরএএইচ/এএমএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।