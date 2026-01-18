মাদকমুক্ত মোহাম্মদপুরের দাবিতে মানববন্ধন
দিন দিন রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় মাদক, কিশোর গ্যাং, চাঁদাবাজ ও ভূমিদস্যু বেড়েই চলেছে। এসব সন্ত্রাসীদের হাত থেকে নিরাপদ মোহাম্মদ গড়ার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি করেছে স্থানীয় বাসিন্দা ও সামাজিক সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাজধানী বসিলা বেড়িবাঁধ চার রাস্তার মোড়ে দিন বদলের এখনই সময় ফাউন্ডেশন ও বিভিন্ন স্থানীয় সামাজিক সংগঠনের উদ্যোগে মাদক, সন্ত্রাস, কিশোর গ্যাং, চাঁদাবাজ ও ভূমিদস্যুমুক্ত সমাজ গঠন শীর্ষক মানববন্ধন কর্মসূচিতে এসব জানানো হয়।
আয়োজকরা জানান, মোহাম্মদপুরের মৌলিক সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর বাস্তব সম্মত সমাধানের লক্ষ্যে আজকে আমরা এক হয়েছি।
মাদক, সন্ত্রাস, কিশোর গ্যাং, চাঁদাবাজ ও ভূমিদস্যুদের লাগামহীন দৌরাত্মের কারণে আজ মোহাম্মদপুরবাসীর এই করুণ অবস্থা। কিছু প্রভাবশালী ভূমিদস্যু পরিকল্পিতভাবে এক শ্রেণির ছিন্নমূল কিশোরদের ব্যবহার করে একটি অপরাধচক্র গড়ে তুলেছে। ধীরে ধীরে চরিত্রের অপরাধীতে পরিণত হয়।
এই অপরাধী শক্তি বিস্তারের ফলেই এলাকায় মাদক প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ভূমিদস্যু, কিশোর গ্যাং ও মাদক ব্যবসা এই তিনটি অপরাধ একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে মোহাম্মদপুরের সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তাকে চরমভাবে বিপন্ন করে তুলছে।
এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে অবিলম্বে ভূমিদস্য, কিশোর গ্যাং, মাদক ব্যবসায়ী ও চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিশোরদের সঠিক পথে ফেরানোর উদ্যোগ এবং মাদক ব্যবসায়ীদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা জরুরি।
মানববন্ধনে সামাজিক উন্নয়ন, মাদক, কিশোর গ্যাং, চাঁদাবাজ ও ভূমিদস্যু নিমূলে প্লেকার্ড প্রদর্শন ও হ্যান্ড বিল বিতরণ করা হয়।
