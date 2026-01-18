টাঙ্গাইল-৪ আসনে লতিফ সিদ্দিকীর প্রার্থিতা বহাল
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইল-৪ আসনের স্বতন্ত্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইচ্ছুক সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীর প্রার্থিতা বহাল রেখেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে অবস্থিত নির্বাচন ভবনে আপিল শুনানি শেষে ইসি এ রায় দেন।
এ সময় টাঙ্গাইল-৪ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী লতিফ সিদ্দিকীর মনোনয়নপত্র বৈধতার বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিল আবেদনটি খারিজ করে দেয় ইসি। তার মনোনয়নপত্র বাতিল চেয়ে আপিল করেছিলেন একই আসনের জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. লিয়াকত আলী।
শুনানিতে নিষিদ্ধ দলের (আওয়ামী লীগ) নেতা হওয়ায় তিনি ভোটে অংশ নিতে পারেন না বলে লিয়াকত আলীর আইনজীবী যুক্তি দেখালে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমান মাছউদ বলেন, দল নিষিদ্ধ কিন্তু ব্যক্তি তো নিষিদ্ধ নয়।
এরপর তার মনোনয়নপত্র বহাল রাখে কমিশন।
