বিএনপির আবদুল আউয়াল মিন্টুর প্রার্থিতা বহাল

বিএনপির আবদুল আউয়াল মিন্টুর প্রার্থিতা বহাল
দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগ তুলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান ও ফেনী-৩ আসনে দলীয় প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টুর মনোনয়নপত্র বাতিলের আবেদন করা হয়েছিল। একই আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী ডা. মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিক এ আবেদন করেন। তবে আপিল শুনানি শেষে মিন্টুর প্রার্থিতা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইসি।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) নির্বাচন ভবন মিলনায়তনে আপিল শুনানিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা বিএনপির এ নেতার মনোনয়নপত্র বৈধ করেছিলেন। রিটার্নিং কর্মকর্তার আদেশ বহাল রাখা হয়েছে ইসির আপিল শুনানিতে।
ডা. মোহাম্মদ ফখরুদ্দিন মানিকের অভিযোগ ছিল রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেওয়া তথ্যে মিন্টু ২০২৫ সালের ৯ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরিত্যাগের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এরপর ১৫ ডিসেম্বর মার্কিন পাসপোর্ট ব্যবহার করে দেশে ফেরেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ কারণে তার প্রার্থিতা বাতিল চেয়ে আবেদন করা হয়েছিল।
তবে ফখরুদ্দিন মানিকের আবেদন নামঞ্জুর করা হয়। ফলে ত্রয়োদশ নির্বাচনে লড়াই করতে আবদুল আউয়াল মিন্টুর আর কোনো বাধা নেই।
