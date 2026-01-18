  2. জাতীয়

আপিল শুনানিতে কোনো পক্ষপাতিত্ব করে রায় দেয়নি ইসি: সিইসি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৫৫ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসারদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিল শুনানিতে কোনো পক্ষপাতিত্ব করে নির্বাচন কমিশন (ইসি) রায় দেয়নি বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) নির্বাচন ভবন মিলনায়তনে আপিল শুনানির সময় সিইসি এসব কথা বলেন।

এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, ৯ দিনব্যাপী আপিল শুনানি সমাপ্ত করেছে ইসি। ভোট সুন্দর ও অংশগ্রহণমূলক করতে সবার সহযোগিতা চায় ইসি।

নির্বাচন কমিশনার (ইসি) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, নির্বাচন কমিশনার আইন অনুমোদন করায় মনে কষ্ট নিয়ে ঋণখেলাপিদের বৈধতা দিতে হয়েছে।

