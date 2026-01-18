  2. জাতীয়

আপিল শুনানিতে বিএনপির আরও চারজনের মনোনয়ন বাতিল

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৬ পিএম, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬
আপিল শুনানিতে বিএনপির আরও চারজনের মনোনয়ন বাতিল
বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আবদুল গফুর ভূঁইয়া, সারোয়ার আলমগীর, মঞ্জুরুল আহসান মুন্সী ও টি এস আইয়ুব/ফাইল ছবি

আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপির চারজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রিটার্নিং কর্মকর্তাদের যাচাই-বাছাইয়ে মনোনয়ন বাতিল হওয়া প্রার্থীদের আপিল শুনানির শেষ দিন ছিল রোববার (১৮ জানুয়ারি)। আজকের শুনানিতে তিন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করে ইসি। এর আগের দিন শনিবার (১৭ জানুয়ারি) কুমিল্লা-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্র বাতিল করে ইসি।

শুনানি শেষে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সর্বশেষ নির্বাচিত সম্পাদক ও বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, এ পর্যন্ত বিএনপির মোট তিনজন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গৃহীত হয়নি।

যাদের মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে এখন তাদের বিষয়ে কি পদক্ষেপ নেওয়া হবে জানতে চাইলে রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, যাদের মনোনয়নপত্র গৃহীত হয়নি এ বিষয়ে তারা সিদ্ধান্ত নেবেন। উনাদের সিদ্ধান্তের পরেই আমরা পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

যাদের মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে

ঋণ খেলাপি হওয়ার কারণে চট্টগ্রাম-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী সারোয়ার আলমগীরের মনোনয়ন বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশনের আপিল বিভাগ। বিএনপির প্রার্থীর মনোনয়নপত্র গ্রহণের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল একই আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মো. নুরুল আমিন।

এছাড়া কুমিল্লা-৪ আসনের বিএনপি প্রার্থী মঞ্জুরুল আহসান মুন্সীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে ইসি। গত শনিবার ইসির আপিল শুনানিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই আসনে এনসিপির প্রার্থী হাসনাত আব্দুল্লাহর মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

যশোর-৪ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী টি এস আইয়ুবের মনোনয়ন আপিলেও খারিজ করেছে ইসি। তবে একই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন দাখিল করা তার ছেলে ফারহান সাজিদের মনোনয়নপত্র মঞ্জুর করা হয়েছে।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্বের তথ্য গোপন করায় কুমিল্লা-১০ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আবদুল গফুর ভূঁইয়ার প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে নির্বাচন কমিশনের আপিল শুনানিতে।

রোববার নির্বাচন ভবন মিলনায়তনে আপিল শুনানিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর আগে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা আবদুল গফুরের মনোনয়নপত্র বৈধ করেছিলেন।

এমওএস/এমএমকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।