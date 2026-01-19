এয়ার ও স্পেস শক্তি গবেষণায় নতুন অধ্যায়: বিসিএসিপিএস উদ্বোধন

এয়ার ও স্পেস শক্তি গবেষণায় নতুন অধ্যায়: বিসিএসিপিএস উদ্বোধন
বাংলাদেশ সেন্টার ফর এয়ার অ্যান্ড স্পেস পাওয়ার স্টাডিজ (বিসিএসিপিএস)-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত বিমানবাহিনী সদর দপ্তরে এর উদ্বোধন হয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।
আইএসপিআর জানায়, বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান ও বিসিএসিপিএসের ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন।
অনুষ্ঠানে বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার অ্যান্ড স্পেস পাওয়ার বিষয়ক গবেষণায় স্বাধীন থিঙ্কট্যাংক হিসেবে বিসিএসিপিএসের যাত্রা শুরুর প্রতি দৃঢ় আস্থা ও আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
তিনি তার বক্তব্যে আরও বলেন, কার্যকরভাবে আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্থিতিশীলতার মৌলিক ভিত্তি। এই পরিবর্তনশীল কৌশলগত পরিবেশে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন স্বার্থ সুরক্ষার জন্য বিমান ও মহাকাশ- উভয় ক্ষেত্র সম্পর্কেই একটি সমন্বিত ও সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক।
অনুষ্ঠানে বিসিএসিপিএসের ভিশন: ‘বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থের সহায়তায় এবং বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিমান ও মহাকাশ শক্তি বিষয়ে জাতীয় সচেতনতা গড়ে তোলা এবং নীতিনির্ধারণে পরামর্শ প্রদানকারী একটি উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া’ তুলে ধরা হয়।
বিসিএসিপিএস প্রতিষ্ঠা একটি সময়োপযোগী ও ভবিষ্যতমুখী উদ্যোগের প্রতিফলন, যা জাতীয় নিরাপত্তা, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এয়ার অ্যান্ড স্পেস পাওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশের কৌশলগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখ্যযোগ্য মাইলফলক।
অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত গবেষক অধ্যাপক শাহাব এনাম খান ‘Modernizing Airpower in a Changing Indo-Pacific: Strategic Rationale, Technological Shifts, and National Security Implications for Bangladesh’ শীর্ষক বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিমান সদরের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার ছাড়াও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, এএইউবির ভাইস চ্যান্সেলর, এফএসডিএস ও ওসিপিএএসএসের চেয়ারম্যান, বিআইএমআরডির ডিজি, একাডেমিসিয়ান এবং গবেষকগণ, বিসিএসিপিএসের গভার্নিং বডির সদস্যসহ আমন্ত্রিত ঊর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
