সংসদ সভাপতি

এবারের নির্বাচন ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৪৭ এএম, ১২ মার্চ ২০২৬
এবারের নির্বাচন ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক
সংসদে সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন/ছবি: সংসদ টিভির সৌজন্যে

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে উল্লেখ করেছেন সংসদ সভাপতি ও বিএনপির বর্ষীয়ান নেতা ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন।

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরুর পর সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

বক্তব্যের শুরুতেই খন্দকার মোশাররফ হোসেন মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদ ও ভাষা আন্দোলনে জীবন উৎসর্গকারী ভাষাশহীদদের গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

তিনি বলেন, ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। জনগণ দীর্ঘদিন পর ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

তিনি চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করা বিএনপিকে অভিনন্দন জানান। এসময় সংসদে বিরোধীদল জামায়াতে ইসলামীকেও তিনি অভিনন্দন জানান।

বক্তব্যে ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

তিনি অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে পারস্পরিক শিক্ষা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নেওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

এমকেআর

