জ্বালানি তেল সরবরাহে ছুটির দিনও খোলা থাকবে ডিপো

প্রকাশিত: ১১:৩৮ এএম, ১২ মার্চ ২০২৬
তেলের জন্য ডিপোর সামনে অপেক্ষমাণ ট্যাংক-লরি/ফাইল ছবি

জ্বালানি তেল সরবরাহ অব্যাহত রাখতে সরকারি ছুটির দিনও (শুক্রবার ও শনিবার) বিপণন কোম্পানিগুলোর প্রধান স্থাপনা/ডিপো খোলা রাখার নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)।

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) বিপিসির সচিব শাহিনা সুলতানা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জনগণের চাহিদা মোতাবেক দেশে জ্বালানি তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে বিদেশ থেকে আমদানি কার্যক্রম/সূচি নির্ধারিত রয়েছে এবং নিয়মিতভাবে পার্সেল দেশে আনা হচ্ছে। পাশাপাশি ডিলারদের সাময়িকভাবে প্রধান স্থাপনা থেকে সারাদেশের সব ডিপোতে নিয়মিতভাবে রেল ওয়াগন/ট্যাংকারের মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে।

