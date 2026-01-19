কেরানীগঞ্জে ট্রাক উল্টে দিনমজুর নিহত
ঢাকার কেরানীগঞ্জ বিশ্বরোডের পেট্রোল পাম্প এলাকায় ট্রাক উল্টে মো. আরমান (২৫) নামে এক দিনমজুর নিহত হয়েছেন।
রোববার (১৮ জানুয়ারি) দিবাগত রাত ৩টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক ভোর ৪টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহতকে হাসপাতালে নিয়ে আসা সহকর্মী মো. মিঠু জানান, আমরা দুইজনই দিনমজুর। রাতে খালি ট্রাকে করে কার্টন আনার জন্য ওই ট্রাকে যাচ্ছিলাম। ঢাকার কেরানীগঞ্জের বিশ্বরোড পেট্রোল পাম্পে আসামাত্রই ট্রাক উল্টে যায়। এতে আরমান ট্রাক থেকে ছিটকে নিচে পড়ে গুরুতর আহত হন ও আমিও সামান্য আহত হয়েছি। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে এলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, নিহত আরমান চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার ভোলারহাট থানার চুরানপুর এলাকার মো. আমিনের সন্তান। বর্তমানে, কেরানীগঞ্জ এলাকায় পরিবার নিয়ে থাকতেন। নিহত এক সন্তানের জনক ছিলেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
