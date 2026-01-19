  2. জাতীয়

ভেজাল খাদ্যপণ্যের কারখানায় র‍্যাবের অভিযান, ২ লাখ টাকা জরিমানা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৩২ এএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর ডেমরা এলাকায় ভেজাল ও নকল খাদ্য সামগ্রীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে ২ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করেছে র‍্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় দুটি কারখানা থেকে বিপুল পরিমাণ নকল ও নিম্নমানের খাদ্য সামগ্রী জব্দ ও ধ্বংস করা হয় এবং একটি প্রতিষ্ঠান সিলগালা করা হয়।

রোববার (১৮ জানুয়ারি) র‍্যাব-১০ সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) তাপস কর্মকার এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, দেশের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি মাদক, জালিয়াতি, ভেজাল ও নকল খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন ও বিপণনের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই কঠোর অবস্থানে রয়েছে র‍্যাব। এসব অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে র‍্যাবের ধারাবাহিক অভিযান সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮ জানুয়ারি র‍্যাব সদর দপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু হাসানের নেতৃত্বে এবং র‍্যাব-১০-এর সহযোগিতায় ডেমরা এলাকায় একটি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়।

অভিযানকালে বিএসটিআই অনুমোদনবিহীন, মেয়াদোত্তীর্ণ, নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্যসামগ্রী বিক্রির প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সময় নামবিহীন একটি কারখানায় নকল ঘি উৎপাদন এবং অবৈধভাবে বিএসটিআই-এর সিল ব্যবহারের অভিযোগে ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি ২৫৬ কেজি নকল ঘি জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।

এছাড়া লাইসেন্স ও বিএসটিআই অনুমোদন ছাড়া পণ্য বাজারজাত করার দায়ে শাওন কনজ্যুমার প্রোডাক্টসের একটি প্রতিষ্ঠান সিলগালা করা হয়। একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির অবৈধ ও অনুমোদনহীন খাদ্য সামগ্রী জব্দ করে ধ্বংস করা হয়।

তাপস কর্মকার আরও জানিয়েছেন, জনস্বার্থে ভেজাল ও নিম্নমানের খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন ও বিপণনের মতো প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। এক্ষেত্রে র‍্যাবের জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

