ঊর্ধ্বগতি রোধে ২ লাখ টন চাল আমদানির অনুমতি পাচ্ছে ২৩২ প্রতিষ্ঠান
চালের দামের ঊর্ধ্বগতি রোধ করে বাজার স্থিতিশীল রাখতে বেসরকারিভাবে ২ লাখ মেট্রিক টন সেদ্ধ চাল আমদানির জন্য ২৩২টি প্রতিষ্ঠান অনুমতি পাচ্ছে।
এ প্রতিষ্ঠানগুলোকে বরাদ্দ দেওয়ার পর তাদের অনুকূলে আমদানির অনুমতি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে রোববার (১৮ জানুয়ারি) খাদ্য মন্ত্রণালয় থেকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। চালে সর্বোচ্চ ৫ শতাংশ ভাঙা দানা থাকতে পারবে।
চিঠিতে বলা হয়, খাদ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী সরু চালের বাজার দর বৃদ্ধির প্রবণতা সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মাঝারি ও মোটা চালের বাজার দর আপাতত স্থিতিশীল থাকলেও সরু চালের মূল্য বৃদ্ধির প্রবণতার ন্যায় মাঝারি ও মোটা চালের বাজার দরও বৃদ্ধি পেতে পারে। এক্ষেত্রে বাজার অস্থিতিশীল হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
চাল আমদানি শর্তে বলা হয়েছে, বরাদ্দ প্রাপ্ত আমদানিকারকদের আগামী ১০ মার্চের মধ্যে পুরো চাল বাংলাদেশে বাজারজাত করতে হবে।
আমদানি করা চালের পরিমাণ, গুদামজাত ও বাজারজাতকরণের তথ্য সংশ্লিষ্ট জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে অবহিত করতে হবে। বরাদ্দের অতিরিক্ত আইপি (ইমপোর্ট পারমিট) ইস্যু/জারি করা যাবে না। আমদানি করা চাল অন্যকোনো প্রতিষ্ঠানের নামে পুন:প্যাকেটজাত করা যাবে না। আমদানিকৃত বস্তায় চাল বিক্রি করতে হবে বলেও শর্তে জানিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়।
