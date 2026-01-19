মায়ের ৯৯৯ ফোনকলে গ্রেফতার মাদকাসক্ত ছেলে

মায়ের ৯৯৯ ফোনকলে গ্রেফতার মাদকাসক্ত ছেলে
মায়ের ওপর নির্যাতনের অভিযোগে জয় দে (২৭) নামে এক মাদকাসক্ত যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ভুক্তভোগী মায়ের ফোনকলের পর তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে ৯৯৯ সদরদপ্তরের পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার এ তথ্য জানান।
আনোয়ার সাত্তার জানান, রোববার (১৮ জানুয়ারি) দুপুরে চট্রগ্রামের চান্দগাঁও থানার মধ্যম মোহরা এলাকা থেকে এক বৃদ্ধা ৯৯৯ নম্বরে ফোন করে জানান, তার নেশাগ্রস্ত ছেলে নিয়মিতভাবে নেশার টাকার জন্য তাকে মারধর করে ২ থেকে ৩ হাজার টাকা নিয়ে যায়। সর্বশেষ রোববারও থেকে টাকা দাবি করলেও দিতে না পারায় ওই যুবক তাকে মারধর শুরু করে। এ সময় বৃদ্ধাকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলে তার বড় পুত্রবধূকেও মারধর করা হয়। এতে দুই নারীই জীবননাশের ঝুঁকিতে পড়েন বলে তিনি জানান।
কলটি গ্রহণ করেছিলেন ৯৯৯ কলটেকার কনস্টেবল সৌরভ চন্দ্র দাশ। পরে বিষয়টি দ্রুত আইনগত ব্যবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট থানার সঙ্গে সমন্বয় করেন ৯৯৯ ডিসপাচার এএসআই রাজু মিয়া। খবর পেয়ে চান্দগাঁও থানা পুলিশ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত জয় দেকে গ্রেফতার করে।
এ ঘটনায় চান্দগাঁও থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং অভিযুক্ত মাদকাসক্তকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।
