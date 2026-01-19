  2. জাতীয়

ডিএনসিসি প্রশাসক

সিটি করপোরেশনের ক্ষমতা ময়লা পরিষ্কার ও বাতি লাগানো পর্যন্ত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৫ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
সংলাপে কথা বলেন ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ

সিটি করপোরেশনগুলোর বর্তমান ক্ষমতা ময়লা পরিষ্কার ও বাতি লাগানো পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাজধানীর গুলশানের একটি হোটেলে এক নগর সংলাপে অংশ নিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

‘ঢাকা বাঁচানোর ইশতেহার’ শীর্ষক ওই সংলাপ আয়োজন করে নগর উন্নয়ন সাংবাদিক ফোরাম বাংলাদেশ ও গুলশান সোসাইটি। নগর উন্নয়ন সাংবাদিক ফোরামের সভাপতি মতিন আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন গুলশান সোসাইটির সভাপতি ব্যারিস্টার সাদাত ওমর।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মোহাম্মদ এজাজ বলেন, সিটি করপোরেশনের বর্তমান ক্ষমতায় অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। নিজস্ব পুলিশ বাহিনী না থাকায় উচ্ছেদ অভিযানগুলো টেকসই করা সম্ভব হচ্ছে না।

ঢাকা উত্তর সিটি এলাকায় ট্রাফিক আইন ভঙ্গের জরিমানা বাবদ মাসে প্রায় ১৯ থেকে ২২ কোটি টাকা আদায় হয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, জরিমানার একটি টাকাও সিটি করপোরেশন পায় না। এই বিশাল অংকের অর্থ সরাসরি কেন্দ্রীয় ট্রেজারিতে চলে যায়। অথচ ট্রাফিক সিগন্যাল ও অবকাঠামো উন্নয়নে সিটি করপোরেশনকে শত শত কোটি টাকা খরচ করতে হয়।

তিনি মনে করেন, ওয়াসা, রাজউক ও পুলিশকে সিটি করপোরেশনের অধীনে এনে একটি পূর্ণাঙ্গ ‘সিটি গভর্নমেন্ট’ প্রতিষ্ঠা না করলে শহরের আমূল পরিবর্তন সম্ভব নয়। এখানে জলবায়ু উদ্বাস্তু ও অভিবাসীদের জন্য ‘আরবান সেফটি’ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাই হবে ভবিষ্যতের প্রধান চ্যালেঞ্জ ।

সংলাপে বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম, ঢাকা-১৭ আসনের জামায়াতের প্রার্থী ডা. এস. এম. খালেদুজ্জামান, জাতীয় নাগরিক পার্টির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আদিব, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্সের (বিআইপি) সাধারণ সম্পাদক ড. মুসলেহ উদ্দীন হাসান, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আব্দুর রব প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

