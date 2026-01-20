  2. জাতীয়

চলতি মাসে শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা ক্ষীণ

প্রকাশিত: ১১:৫৯ এএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
চলতি জানুয়ারি মাসের বাকি দিনগুলোতে দেশে শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা কম বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) আবহাওয়াবিদ তরিফুল নেওয়াজ কবির জাগো নিউজকে বলেন, মাসের বাকি দিনগুলোতে শৈত্যপ্রবাহের সম্ভাবনা কম। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে শৈত্যপ্রবাহ দূর হয়েছে। তবে আগামী দুদিন তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে, এতে শৈত্যপ্রবাহ হওয়ার সম্ভাবনা দেখছি না।

আজ মঙ্গলবার আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে। শেষরাত থেকে সকাল পর্যন্ত দেশের কিছু কিছু এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে।

আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস তেঁতুলিয়ায়। ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

