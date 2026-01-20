দূতাবাস
যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসা বন্ড প্রযোজ্য নয়
‘এফ’ বা ‘এম’ ক্যাটাগরির ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য ভিসা বন্ড প্রযোজ্য নয় বলে জানিয়েছে ঢাকার মার্কিন দূতাবাস।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) ঢাকায় অবস্থিত মার্কিন দূতাবাস এক বার্তায় এ তথ্য নিশ্চিত করে।
বার্তায় জানানো হয়, কেবল ব্যবসা বা পর্যটনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে বি১/বি২ ভিসার জন্য সর্বোচ্চ ১৫ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত ভিসা বন্ড জমা দিতে হতে পারে। তবে শিক্ষার্থীদের জন্য এই শর্ত কার্যকর নয়।
মার্কিন দূতাবাস আরও জানায়, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা সংক্রান্ত সঠিক ও হালনাগাদ তথ্যের জন্য আবেদনকারীদের দূতাবাসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
এর আগে সোমবার (১৯ জানুয়ারি) প্রকাশিত এক বার্তায় ঢাকার মার্কিন দূতাবাস জানায়, ২০২৬ সালের ২১ জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশি নাগরিকদের মধ্যে যারা ব্যবসা বা পর্যটনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বি১/বি২ ভিসার জন্য অনুমোদিত হবেন, তাদের সর্বোচ্চ ১৫ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত ভিসা বন্ড জমা দিতে হতে পারে। তবে ২০২৬ সালের ২১ জানুয়ারির আগে ইস্যু করা বৈধ বি১/বি২ ভিসাধারীদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য হবে না।
দূতাবাস সতর্ক করে জানায়, ভিসা সাক্ষাৎকারের আগে কোনোভাবেই বন্ড পরিশোধ করা যাবে না। আগাম বন্ড পরিশোধ করলে তা ভিসা পাওয়ার নিশ্চয়তা দেয় না। পাশাপাশি তৃতীয় পক্ষের ওয়েবসাইট বা দালালদের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধ প্রতারণার ঝুঁকি রয়েছে বলেও সতর্ক করা হয়েছে।
ভিসার সব শর্ত যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে বন্ডের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে বলেও জানানো হয়।
