শান্তিরক্ষায় কঙ্গোতে যাচ্ছেন বিমানবাহিনীর ৬২ সদস্য

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩১ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
শান্তিরক্ষায় কঙ্গোতে যাচ্ছেন বিমানবাহিনীর ৬২ সদস্য

ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কঙ্গোতে নিয়োজিত জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে এভিয়েশন ট্রান্সপোর্ট ইউনিট BANATU-14, MONUSCO, DR Congo কন্টিনজেন্টের বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর মোট ৬২ জন সদস্য প্রতিস্থাপন করতে যাচ্ছে।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) ঢাকা সেনানিবাসস্থ বিমানবাহিনী সদর দপ্তরে বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন কঙ্গোগামী কন্টিনজেন্ট (BANATU-15) সদস্যদের উদ্দেশে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিমানবাহিনী প্রধান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে শৃঙ্খলা, সততা, পেশাদারত্ব ও আন্তরিকতার সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী তথা দেশের জন্য সুনাম বয়ে আনার জন্য কন্টিনজেন্ট সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানান।

কমিশনের সাফল্য কামনায় আয়োজিত এক বিশেষ মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন এয়ার চিফ মার্শাল হাসান মাহমুদ খাঁন। অনুষ্ঠানে অন্যদের মাঝে বিমানবাহিনীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, ঢাকাস্থ এয়ার অধিনায়ক এবং বিমান সদর ও ঘাঁটির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর একটি সি-১৩০বি ও বিভিন্ন গ্রাউন্ড সাপোর্ট ইকুইপমেন্ট ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কঙ্গোতে MONUSCO জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিযুক্ত রয়েছে। BANATU-15 কন্টিনজেন্টের নেতৃত্বে থাকবেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ সেলিম জাভেদ।

আগামী ২৫ জানুয়ারি কন্টিনজেন্টের ৩৫ জন সদস্য হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কঙ্গোর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। কন্টিনজেন্টের বাকি ২৭ জন সদস্য আগামী ২ ফেব্রুয়ারি ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক কঙ্গোতে গমন করবেন।

