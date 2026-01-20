‘নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়’ নামকরণের প্রস্তাব অনুমোদিত
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে ‘নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়’ করার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক সংস্কার বাস্তবায়ন জাতীয় কমিটির বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।
দুপুরে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, মন্ত্রণালয়টির বাংলায় নামকরণ পরিবর্তন হলেও ইংরেজিতে নাম আগের মতো মিনিস্ট্রি অফ ওমেন অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যাফেয়ার্সই থাকবে।
