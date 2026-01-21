শেখ রবিউল আলম
ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ নয়, পরিকল্পনার কথা বলেছি
ঢাকা-১০ আসনে ধানের শীষ প্রতীক বরাদ্দ পাওয়ার পর বিএনপির দলীয় মনোনীত প্রার্থী শেখ রবিউল আলম বলেছেন, তিনি কোনো ফ্যামিলি কার্ড বা কৃষক কার্ড বিতরণ করছেন না বরং নির্বাচিত হলে জনগণের জন্য কী করতে চান সে পরিকল্পনার কথাই তুলে ধরেছেন।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) ঢাকা বিভাগীয় কমিশনের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত করতে নির্বাচন কমিশনের সহযোগী শক্তি হিসেবে কাজ করতে চায় বিএনপি।
ধানের শীষ প্রতীক বরাদ্দ পাওয়ার পর বিএনপির দলীয় মনোনীত প্রার্থী শেখ রবিউল আলম বলেন, জনগণের জন্য তিনি কী করতে চান তা বলার অধিকার তার আছে, এটাকে আচরণবিধি লঙ্ঘন বলা যায় না।
শেখ রবিউল আলম বলেন, আমরা কাউকে ফ্যামিলি কার্ড বা কৃষক কার্ড বিতরণ করছি না। আমরা বলছি যদি জনগণ আমাদের ক্ষমতায় যাওয়ার সুযোগ দেন, তাহলে আমাদের কিছু সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প আছে। এর মধ্যে ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ড দরিদ্র জনগণের সহায়তার জন্য করা হবে।
তিনি প্রশ্ন তুলে বলেন, আমি যদি জনগণের জন্য কী করতে চাই তা বলতে না পারি, তাহলে নির্বাচন করব কী দিয়ে? অন্য দলও তো বলছে তারা কী করতে চায়। জনগণের জানার অধিকার আছে, আর আমার বলার অধিকার রয়েছে।
এ সময় অন্যদলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গতকাল একটি সমাবেশে কড়াইল বস্তিতে ফ্ল্যাট তৈরি করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে। এটি আচরণবিধি লঙ্ঘন কি না, তা নির্বাচন কমিশন বিবেচনা করবে।
শেখ রবিউল আলম আরও বলেন, আমরা নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা রাখি এবং চাই নির্বাচনটি সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হোক। একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আমরা সহযোগী শক্তি হিসেবে ভূমিকা রাখতে চাই।
তিনি অভিযোগের রাজনীতি থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, অভিযোগ অবশ্যই থাকবে, কিন্তু সেটার ভিত্তি থাকতে হবে। শুধু অন্যকে দোষারোপের জন্য অভিযোগ করলে তা কখনো কখনো শান্তি-শৃঙ্খলা ও ঐক্যের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।
