নির্বাচনে ২৫ হাজার ৫০০ বডি-ওর্ন ক্যামেরা ব্যবহার করবে পুলিশ
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম জানিয়েছেন, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্রগুলোতে মোট ২৫ হাজার ৫০০ বডি-ওর্ন ক্যামেরা ব্যবহার করবে পুলিশ। এরই মধ্যে সব ক্যামেরা সরবরাহ ও ব্যবহার উপযোগী করা হয়েছে।
সংসদ নির্বাচন ও জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের ওপর আয়োজিত গণভোট সামনে রেখে বুধবার (২১ জানুয়ারি) সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এক উচ্চপর্যায়ের সভায় এ তথ্য জানানো হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে তার কার্যালয়ে এ সভা হয়।
রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে শফিকুল আলম জানান, সভায় বডি-ওর্ন ক্যামেরার পরীক্ষা চালানো হয়। এজন্য প্রধান উপদেষ্টাকে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর একটি ভোটকেন্দ্রে এক পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। ক্যামেরার মাধ্যমে কীভাবে কেন্দ্রটি তদারক করা যাবে তা সভায় উপস্থিত সবাই ভিডিওতে লাইভ দেখেন।
প্রেস সচিব বলেন, আশা করা হচ্ছে প্রথমবারের মতো বডি-ওর্ন ক্যামেরা নির্বাচনের দিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
