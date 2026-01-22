হুইলচেয়ার যাত্রীর ভাইরাল ভিডিওর ব্যাখ্যা দিলো বিমান
হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাটিক এয়ারে ভ্রমণকারী একজন স্বচালিত হুইলচেয়ার যাত্রীর ভাইরাল ভিডিওর ব্যাখ্যা দিয়েছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে বিমানের ফেসবুক পেজে ফটোকার্ডের মাধ্যমে জানানো হয়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্প্রতি প্রচারিত একটি ভিডিওতে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে একজন স্বচালিত হুইলচেয়ার যাত্রীকে র্যাম্প কোচ থেকে বোর্ডিং সিঁড়ির দিকে নিজে নিজে চলাচল করতে দেখা যায়। ভিডিওকে কেন্দ্র করে কিছু বিভ্রান্তিকর ও অযাচিত অনুমানের ফলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ভূমিকা সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, যা স্পষ্ট করা প্রয়োজন।
ভিডিওতে প্রদর্শিত যাত্রী মোহাম্মদ মোহসিন, যিনি বাটিক এয়ারে ভ্রমণ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট হুইলচেয়ার দলের ক্যাপ্টেন। তিনি বিশেষায়িত সরঞ্জাম ও ডিভাইসের মাধ্যমে স্বনির্ভরভাবে চলাচলে সক্ষম, যা ভিডিওতে স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলার হিসেবে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যাত্রীদের সহায়তায় হুইলচেয়ার বা অ্যাম্বুলিফট সেবা চার্জের বিনিময়ে দিয়ে থাকে, যা সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের আনুষ্ঠানিক আবেদন সাপেক্ষে দেওয়া হয়। ওই যাত্রীর জন্য বাটিক এয়ার কর্তৃক কোনো হুইলচেয়ার বা অ্যাম্বুলিফট সহায়তার আবেদন করা হয়নি।
এ বিষয়ে বাটিক এয়ারের বক্তব্য জানতে চাইলে, বাটিক এয়ারের স্টেশন ম্যানেজারের কাছ থেকে জানা যায়, সংশ্লিষ্ট যাত্রীকে একাধিকবার সহায়তার প্রস্তাব দেওয়া হলেও তিনি তা গ্রহণে অনাগ্রহ প্রকাশ করেন এবং নিজ উদ্যোগে চলাচল করেন।
মোহাম্মদ মোহসিন নিজস্ব সহযোগীর মাধ্যমে ভিডিওটি ধারণ করেছেন, কিন্তু বিমানবন্দর এলাকায় অননুমোদিত ভিডিও ধারণ ও কনটেন্ট তৈরি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
যাত্রীদের প্রতি এ ধরনের ভিডিও প্রকাশ বা শেয়ার করে বিভ্রান্তি না ছড়ানোর জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। যাত্রীসেবা, নিরাপত্তা ও যাত্রীদের মর্যাদা রক্ষায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সর্বদা সর্বোচ্চ পেশাদার মান বজায় রেখে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা অব্যাহত থাকবে।
এমএমএ/এমআরএম