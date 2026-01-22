প্রশাসক এজাজ
দর-কষাকষিতেই হবে বাড়িভাড়া, নির্ধারণ করে দেয়নি উত্তর সিটি
বাড়ির বাজারমূল্যের ভিত্তিতে ভাড়া নির্ধারণ থেকে সরে এসেছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি)। সংস্থাটির প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ জানিয়েছেন, ঢাকা শহরে দর-কষাকষির মাধ্যমে বাড়িভাড়া নির্ধারণ হবে। এজন্য তারা আগের প্রচার করা নির্দেশিকা সংশোধন করেছেন।
বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে ডিএনসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. জোবায়ের হোসেনের মাধ্যমে জাগো নিউজকে এ তথ্য জানান মোহাম্মদ এজাজ। তিনি বলেন, ‘সিটি করপোরেশন কোনো বাড়িভাড়া নির্ধারণ করে দেয়নি। এতো শতাংশ ভাড়া দিতেই হবে বা এতো শতাংশ ভাড়া নেওয়া যাবে না- এরকম কোনো নিয়ম সিটি করপোরেশন করে দেয়নি।’
রাজধানীতে বাড়িভাড়ার চাপ কমাতে গত ২০ জানুয়ারি ঢাকঢোল পিটিয়ে ভাড়া-সংক্রান্ত নির্দেশিকা প্রকাশ করে ডিএনসিসি। এতে ১৬টি বিষয়ের মধ্যে ১১ নম্বরে বলা হয়েছিল, মানসম্মত ভাড়া নির্ধারণ করা ও ভাড়ার বার্ষিক পরিমাণ সংশ্লিষ্ট বাড়ির বাজারমূল্যের শতকরা ১৫ ভাগের বেশি হবে না।
ডিএনসিসি প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ
অর্থাৎ, একটি বাড়ি বা ফ্ল্যাটের বাজারমূল্য ধরে এর সর্বোচ্চ ১৫ শতাংশকে বার্ষিক ভাড়া হিসেবে ধরতে পারবেন মালিকরা। বিষয়টি আরও সহজ করে বললে, একটি ফ্ল্যাটের বাজারমূল্য এক কোটি টাকা হলে, বছরে ওই ফ্ল্যাটের ভাড়া ১৫ লাখ টাকা হবে। যার ফলে প্রতি মাসের ভাড়া হবে এক লাখ ২৫ হাজার টাকা। যা আসলে অবাস্তব।
এ নিয়ে বৃহস্পতিবার ‘বাড়ি ভাড়া: উত্তর সিটির নির্দেশিকায় বাড়ি মালিকের লাভ, ক্ষতি ভাড়াটিয়াদের!’ শিরোনামে জাগো নিউজে একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এ প্রতিবেদন প্রকাশের পর আজ ঢাকার বাড়িভাড়া-সংক্রান্ত নির্দেশিকা সংশোধন করে ডিএনসিসি।
