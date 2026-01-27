  2. জাতীয়

লক্ষ্মীপুর-নোয়াখালী-ফেনী সড়ক প্যাকেজে পুনরায় দরপত্র

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৬ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
লক্ষ্মীপুর-নোয়াখালী-ফেনী সড়ক প্যাকেজে পুনরায় দরপত্র
নোয়াখালী-ফেনী সড়ক/ফাইল ছবি

জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সঙ্গে লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও ফেনী জেলার সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের একটি প্যাকেজের পূর্ত কাজের ক্রয় প্রস্তাব পুনঃপ্রক্রিয়াকরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ প্যাকেজের সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫১ কোটি ১ লাখ ৮২ হাজার ৭৮০ টাকা।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) সচিবালয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ প্রস্তাবিত এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর বাস্তবায়নাধীন ‘জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সাথে লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ও ফেনী জেলা সংযোগকারী সড়ক যথাযথ মানে উন্নীতকরণ’ প্রকল্পের আওতায় প্যাকেজ পিডব্লিউ-০৮ এর পূর্ত কাজের জন্য এক ধাপ দুই খাম দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়।

এতে তিনটি দরপ্রস্তাব জমা পড়ে এবং তিনটিকেই কারিগরিভাবে রেসপনসিভ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন শেষে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান এম/এস মো. জামিল ইকবাল-এর কাছ থেকে কাজটি ১৫১ কোটি ১ লাখ ৮২ হাজার ৭৮০ টাকায় ক্রয়ের জন্য টেন্ডার মূল্যায়ন কমিটি (টিইসি) সুপারিশ করে।

তবে সুপারিশ করা দরদাতার এডিপি ও পিএমপি’র আওতায় বর্তমানে মোট ১৯টি কাজ চলমান রয়েছে। সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী ১০টির বেশি কাজ চলমান থাকলে কাজের গুণগত মান বজায় রাখা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

এছাড়া দরপত্র প্রক্রিয়ায় অধিকতর প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার বিষয়টিও বিবেচনায় নিয়ে টিইসির আগের সুপারিশ বাতিল করে নতুন করে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ক্রয় কার্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ (রি-টেন্ডার) করার প্রস্তাব আজ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটিতে উপস্থাপন করে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ। কমিটি তা অনুমোদন করেছে।

প্রকল্পটি ২০২৩ সালের ৯ নভেম্বর একনেক থেকে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে ১ জানুয়ারি ২০২৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।

এমএএস/এমএমকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।