  2. জাতীয়

সশস্ত্র বাহিনী বেতন কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন অর্থ উপদেষ্টার হাতে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৪ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
সশস্ত্র বাহিনী বেতন কমিটির চূড়ান্ত প্রতিবেদন অর্থ উপদেষ্টার হাতে

অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের কাছে সশস্ত্র বাহিনী বেতন কমিটি-২০২৫-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন পেশ করা হয়েছে।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুর ২টার দিকে কমিটির সভাপতি লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. ফয়জুর রহমান অর্থ উপদেষ্টার কাছে এ প্রতিবেদন পেশ করেন। এসময় সঙ্গে কমিটির অন্যান্য সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রহণকালে অর্থ উপদেষ্টা সশস্ত্র বাহিনী বেতন কমিটির সদস্যদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কষ্টসহিষ্ণু ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

এর আগে প্রধান উপদেষ্টা প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের জন্য সশস্ত্র বাহিনী বেতন কমিটি-২০২৫ গঠনের সদয় অনুমোদন দেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল (কিউএমজি) লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. ফয়জুর রহমানকে সভাপতি করে এ কমিটি গঠনের বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

টিটি/এমআইএইচএস/বিএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।