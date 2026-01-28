ধর্ম উপদেষ্টা
নির্ধারিত সময়ে হজযাত্রীদের বাড়িভাড়া শেষ করতে কাজ করছে মন্ত্রণালয়
নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হজযাত্রীদের বাড়িভাড়া শেষ করতে মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন। রোডম্যাপ অনুসারে হজের সব কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আব্দুল্লাহ জাফর এইচ বিন আবিয়াহর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে ধর্ম উপদেষ্টা এ কথা বলেন।
২৯ জানুয়ারির মধ্যে বাড়িভাড়া চুক্তি শেষ করার কথা রয়েছে। এখনো অনেক বেসরকারি ব্যবস্থাপনার হজযাত্রীর বাড়িভাড়া সম্পন্ন করেনি লিড এজেন্সিগুলো। এ বিষয়ে ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে বারবার তাগিদ দেওয়া হচ্ছে।
ধর্ম উপদেষ্টা জানান, আসন্ন হজে এ দেশের হজযাত্রীদের জন্য বাড়িভাড়া চুক্তি সম্পাদনের বিষয়টি নিবিড়ভাবে তদারকি করা হচ্ছে। সব এজেন্সিকে বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে বাড়িভাড়া চুক্তি সইয়ের তাগিদ দেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে মদিনা ও মক্কা উভয় স্থানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হজযাত্রীর বাড়িভাড়া চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। বাকি হজযাত্রীদের জন্য ডেডলাইনের মধ্যে বাড়িভাড়া চুক্তি সম্পন্ন করতে হজ এজেন্সিসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
সুষ্ঠু হজ ব্যবস্থাপনার জন্য রোডম্যাপ অনুসারে বাড়িভাড়া চুক্তি সম্পাদন করার কথা জানান সৌদি রাষ্ট্রদূত। তিনি বাংলাদেশের সার্বিক হজ কার্যক্রমের অগ্রগতিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন বলে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
উপদেষ্টা এ বছর বাংলাদেশের হজযাত্রীর কোটা নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখায় সৌদি রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। সাক্ষাৎকালে দু-দেশের মধ্যকার বিদ্যমান সম্পর্ক আগামীতে আরও মজবুত ও সুসংহত করাসহ দু-দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়।
এ সময় ধর্ম সচিব মো. কামাল উদ্দিন, হজ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব আয়াতুল ইসলাম ও যুগ্মসচিব মো. মঞ্জুরুল হক উপস্থিত ছিলেন।
