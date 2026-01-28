  2. দেশজুড়ে

ঝিনাইদহ-৪

ধানের শীষ প্রতীক তারেক রহমানের আমানত: রাশেদ খাঁন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:০৯ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদর আংশিক) আসনে ধানের শীষের প্রার্থী রাশেদ খাঁন বলেছেন, ধানের শীষ প্রতীক তারেক রহমানের আমানত। এ আমানতের খেয়ানত করা যাবে না।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকাল সাড়ে ৪টায় কালীগঞ্জ শহরের সরকারি ভূষণ হাইস্কুল মাঠে বিএনপির নির্বাচনী সমাবেশ তিনি এ কথা বলেন।

রাশেদ খাঁন বলেন, নির্বাচিত হলে কালীগঞ্জের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভঙ্গুর যোগাযোগের উন্নয়ন করা হবে। কোনো রাস্তা কাঁচা থাকবে না। প্রতিটি নাগরিকের সেবা নিশ্চিত করা হবে।

বিএনপি থেকে বহিস্কৃত স্বতন্ত্র প্রার্থীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠে লেখাপড়া করলেও তার মানসিকতার উন্নয়ন হয়নি। তিনি মিথ্যার আশ্রয়ে ভোট নেওয়ার চেষ্টা করছেন। যারা এখন অভিনয় করে ভোট চাইতে যাবেন আপনারা তাকে ঝেটিয়ে বিদায় করবেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক হামিদুল ইসলাম হামিদ। এছাড়া অন্যান্যের মধ্যে কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ইসরাইল হোসেন জীবন, কালীগঞ্জ পৌর বিএনপির সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আতিয়ার রহমান, বিএনপি নেতা আনোয়ারুল ইসলাম রবি, বারোবাজার ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, কালীগঞ্জ উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহাবুর রহমান মিলন, বিএনপি নেতা আব্দুল আলিম, মোজাম্মেল হোসেন ও বাবুল আক্তার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

