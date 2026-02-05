  2. জাতীয়

হাদি হত্যার তদন্ত দাবিতে যমুনার সামনে অবস্থান ইনকিলাব মঞ্চের

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:০১ পিএম, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
স্লোগান দিচ্ছেন অবস্থানকারীরা/ভিডিও থেকে নেওয়া ছবি

জাতিসংঘের অধীনে শহীদ ওসমান হাদি হত্যার তদন্তের দাবিতে প্রধান উপদেষ্টার বাসভবন যমুনার সামনে অবস্থান নিয়েছে ইনকিলাম মঞ্চ।

কয়েক দফা আলটিমেটাম দিয়ে বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) রাতে যমুনার প্রবেশমুখে শান্তিপূর্ণ অবস্থান নিয়েছেন মঞ্চের কর্মী-সমর্থকরা।

ইনকিলাব মঞ্চের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে জানানো হয়েছে, ‘চারপাশে শত শত পুলিশসহ বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যদের দিয়ে আমাদের ঘিরে রাখা হয়েছে। লাঠিসোঁটা নিয়ে তারা প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমাদেরও শেষ কথা- শহীদ ওসমান হাদির হত্যার নিরপেক্ষ তদন্ত জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে হস্তান্তর না করা অবধি আমাদের মেরে ফেলা হলেও আমরা একচুলও আমাদের অবস্থান থেকে সরবো না।’

এর আগে জাতিসংঘের অধীনে শহীদ ওসমান হাদির হত্যার তদন্তের ব্যাপারে এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। বলা হয় ‘১ ঘণ্টার মধ্যে যদি ডক্টর মুহাম্মদ ইউনূসের তরফ থেকে কোনো বার্তা না আসে, ছাত্র-জনতাকে যমুনার সামনে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।’

কর্মী-সমর্থকরা এখন যমুনার সামনে অবস্থান নিয়ে হাদি হত্যার বিচার ও তদন্ত দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছেন।

