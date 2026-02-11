সেনাপ্রধানের সঙ্গে কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ
ঘানার সাবেক রাষ্ট্রপতি ও কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক দলের সদস্য নানা আকুফো-আদ্দোর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে।
মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) সেনাসদরে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।
সাক্ষাৎকালে পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময়ের পাশাপাশি আসন্ন নির্বাচনের প্রেক্ষাপটে সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি এবং বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।
দেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। তা পর্যবেক্ষণ করবেন কমনওয়েলথ পর্যবেক্ষক দলের ২৫ পর্যবেক্ষক।
টিটি/একিউএফ