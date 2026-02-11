  2. জাতীয়

নির্বাচন উপলক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৫ এএম, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
নির্বাচন উপলক্ষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ উপলক্ষে মাঠ প্রশাসন থেকে প্রাপ্ত অভিযোগ ও তথ্যের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কন্ট্রোল রুম বা নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে।

এ বিষয়ে মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাতে মন্ত্রণালয় থেকে অফিস আদেশে জারি করা হয়।

এতে বলা হয়, সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে মাঠ প্রশাসন থেকে পাওয়া অভিযোগ বা তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ১ নম্বর ভবনের ১৮০২ নম্বর কক্ষে
(টেলিফোন নম্বর +৮৮০২২২৬৬৪১১১৮) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা হলো।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা প্রাপ্ত অভিযোগ বা তথ্যের বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও নির্বাচন কমিশন বা সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করবেন বলে অফিস আদেশে জানানো হয়েছে। 

নিয়ন্ত্রণ কক্ষ ১০ থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি চালু থাকবে। এতে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দুই শিফটে কর্মকর্তারা দায়িত্ব পালন করবেন। প্রতিদিন একজন যুগ্ম-সচিব সমন্বয়ের দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি শিফটে দুই থেকে তিনজন করে কর্মকর্তা-কর্মচারী দায়িত্ব সামলাবেন।

আরএমএম/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।