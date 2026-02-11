  2. জাতীয়

যান চলাচলে ইসির নিষেধাজ্ঞা থেকে ছাড় পেল ডাক বিভাগ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৩১ পিএম, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ডাক বিভাগের একটি গাড়ি/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটকে সামনে রেখে ডাক বিভাগের যানবাহন চলাচলের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) নির্বাচন কমিশন এ আদেশ জারি করেছে।

ইসি জানিয়েছে, পোস্টাল ব্যালট নিরাপদ ও সময়মতো সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে পৌঁছে দিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগের সচিবকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিষয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ১১ ফেব্রুয়ারি দিনগত মধ্যরাত ১২টা থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি দিনগত মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকায় যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা থাকবে। তবে পোস্টাল ব্যালট পরিবহনের গুরুত্ব বিবেচনা করে নির্বাচন কমিশন ডাক বিভাগের গাড়িগুলোকে চলাচলের বিশেষ অনুমতি বা নিষেধাজ্ঞার আওতামুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

