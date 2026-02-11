দেড় কোটি টাকার সম্পদ বেড়েছে তিশার

  2. বিনোদন

বিনোদন ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৭:২১ পিএম, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
নুসরাত ইমরোজ তিশার সম্পদ বেড়েছে। ছবি: ইনস্টাগ্রাম থেকে

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশের পর আলোচনায় এসেছে সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী ও তার স্ত্রী অভিনয়শিল্পী নুসরাত ইমরোজ তিশার নাম। প্রকাশিত ওই বিবরণীতে দেখা গেছে, এক বছরে যেখানে ফারুকীর মোট সম্পদ কমেছে, সেখানে তিশার সম্পদ বেড়েছে দেড় কোটি টাকার বেশি।

গতকাল মঙ্গলবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রকাশ করেছে প্রধান উপদেষ্টাসহ অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা, সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সম্পদ বিবরণী। ৩০ জুন ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখের সম্পদ বিবরণী প্রকাশ করা হলেও প্রায় আট মাসের হিসাব এখানে নেই।

প্রকাশিত ওই সম্পদ বিবরণী অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ৩০ জুন অভিনয়শিল্পী নুসরাত ইমরোজ তিশার মোট সম্পদ ছিল ১ কোটি ৪০ লাখ ৮১ হাজার ৮৬০ টাকা। এক বছর পর, ২০২৫ সালের ৩০ জুন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ৯৯ লাখ ৮৯ হাজার ৫০১ টাকায়। প্রজ্ঞাপন অনুসারে, এক বছরে তিশার সম্পদ বেড়েছে ১ কোটি ৫৯ লাখ ৭ হাজার ৬৪১ টাকা।

অন্যদিকে একই সময়ে মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর মোট সম্পদের পরিমাণ কমেছে। ২০২৪ সালের ৩০ জুন তার মোট সম্পদ ছিল ২ কোটি ২৬ লাখ ৯২ হাজার ২৬ টাকা। ২০২৫ সালের ৩০ জুন তা কমে দাঁড়িয়েছে ২ কোটি ১৫ লাখ ১৮ হাজার ২৬ টাকায়। অর্থাৎ এক বছরে ফারুকীর সম্পদ কমেছে ১১ লাখ ৭৪ হাজার টাকা।

উল্লেখ্য, অভিনয় ও প্রযোজনা থেকে আয় হয়েছে তিশার। বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হয়েছে তাদের প্রযোজনা সংস্থার সিনেমা। তা ছাড়া সরকারি বিভিন্ন কাজেও যুক্ত ছিল প্রতিষ্ঠানটি। সেসব উৎস থেকে তিশার আয় বাড়তে পারে। তা ছাড়া ওই বিবরণীতে তিশার ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক দায়ও দেখানো হয়েছে ১ কোটি টাকা।

