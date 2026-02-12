ভোটের পরিবেশ ভালো, আমরা আশাবাদী: আফরোজা আব্বাস
এখন পর্যন্ত যেভাবে ভোট হচ্ছে, তাতে আমরা আশাবাদী। ভোটারদের উপস্থিতি ভালো। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে আসছেন। ইনশাআল্লাহ আমরা বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করব। ভোট দিতে এতে এমন মন্তব্য করেছেন ঢাকা-৮ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী মির্জা আব্বাসের সহধর্মিণী ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সভাপতি আফরোজা আব্বাস।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে মির্জা আব্বাস মহিলা ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রে ভোট দিতে এসে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
মির্জা আব্বাসের কর্মীরা বিভিন্ন কেন্দ্রে দখল করছেন এমন অভিযোগের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘অভিযোগ যে কেউই করতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে বড় বিষয় হলো ভোটারদের উপস্থিতি বেড়েছে এবং সবাই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারছেন। অভিযোগটাই বড় না, সুষ্ঠুভাবে ভোট হওয়াটাই বড় কথা।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘এই ধারা অব্যাহত থাকলে ধানের শীষের প্রতিটি প্রার্থীই বিপুল ভোটে জয়ী হবে বলে আমরা আশা করছি।’
উল্লেখ্য, আজ সকাল থেকেই ঢাকা-৮ আসনের বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর তৎপরতায় ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে চলছে বলে জানা গেছে।
এর আগে মির্জা আব্বাস মহিলা কলেজে শাপলা কলির পোলিং এজেন্ট মোস্তফাকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছিল না। প্রতিটি পোলিং এজেন্ট ৭টার পর পর কেন্দ্রে ঢুকতে পারলেও মোস্তফা ঢুকতে পারেননি। পরে সকাল ৭:৪০ মিনিটে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে তিনি কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেন।
ইএআর/জেএস/